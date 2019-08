"Invasione" di barche nelle calette della riserva dello Zingaro

Imbarcazioni private e quelle dei tour organizzate invadono le calette della riserva naturale dello Zingaro. Una situazione che è divenuta insostenibile e così Marta Milone invia una segnalazione alla guardia costiera ed al Giornale di Sicilia. "Mi chiedo come sia possibile si avvicinino così tanto - dice -. Si rischia la vita e si vede la schiuma in acqua provocata dai motori".

E la guardia costiera, sabato e soprattutto ieri, ha effettuato un servizio di controllo con circa venti militari e, come riporta Lara Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, elevato diverse multe.

