Pantelleria, ristorazione su barche per escursioni: 7 su 10 irregolari

Sette barche su dieci utilizzate per escursioni marittime con servizio di ristorazione a bordo sono risultate non in regola a Pantelleria nei primi giorni di questa settimana. Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, con l’equipaggio della locale Motovedetta della Compagnia Carabinieri di Marsala, ha eseguito ispezioni igienico sanitarie a bordo delle moto barche.

Soltanto 3, dunque, sono risultate in regola con la documentazione che autorizza la cottura di cibi a bordo. Per le imbarcazioni 'irregolari' sono scattate sanzioni per circa 17.000 euro.

Le irregolarità comunicate all’Autorità Sanitaria riguardano la preparazione e cottura di alimenti all’interno della motobarca in assenza di registrazione sanitaria e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sulla motobarca in assenza di scia per la somministrazione di alimenti e bevande.

