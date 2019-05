Mazara del Vallo, nasconde un chilo di marijuana in casa: arrestato 26enne

Nasconde in casa un chilo di marijuana. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di stato che hanno arrestato A.Q., 26 anni, di Mazara del Vallo. I poliziotti sono entrati nell'abitazione del giovane sospettato, in piazza Europa. La droga se venduta sul mercato avrebbe fruttato circa 10 mila euro.

Un cane antidroga ha fiutato una traccia proveniente dalla parete antistante la porta del bagno, dove una mattonella in particolare era non perfettamente allineata alle altre. Gli agenti, quindi, una volta divelte poche mattonelle da una porzione del muro, hanno scoperto una intercapedine in cui erano nascoste 12 buste di plastica contenenti marijuana, del peso approssimativo di chilo chilogrammo, oltre a semi della stessa tipologia, un bilancino, un paio di forbici e una pistola giocattolo con il tappo rosso rimosso.

Per il ventiseienne sono stati disposti gli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico.

