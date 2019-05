Mazara del Vallo, soccorso un cittadino attaccato ad un congegno salvavita

È stato soccorso e un cittadino mazarese collegato per gravi problemi di salute ad una apparecchiatura salvavita. L'uomo ha rischiato gravi conseguenze a causa della prevista interruzione di energia elettrica programmata nella zona dall’Enel per interventi di manutenzione straordinaria.

Gli agenti della polizia municipale di Mazara del Vallo sono stati allertati dai vigili del fuoco in un’abitazione in via Polonia. La polizia municipale ha portato sul posto un gruppo elettrogeno in dotazione alla protezione civile e lo ha collegato ad un'apparecchiatura salvavita garantendone il funzionamento nel periodo di interruzione della corrente elettrica.

Un altro intervento è avvenuto nelle campagne di contrada Roccazzello dove a seguito di alcune ricerche gli agenti della municipale hanno rintracciato due turisti spagnoli che con la loro auto a noleggio si erano persi nelle campagne di Mazara ed erano rimasti impantanati nel fango.

I due sono stati liberati con l’ausilio del traino di un suv in dotazione alla polizia municipale. La segnalazione era arrivata da un’agenzia di viaggi di Catania. I due turisti spagnoli erano attesi a pranzo in un ristorante di Mazara ma non si erano presentati. Da qui l’allarme e le ricerche.

