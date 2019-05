Castelvetrano, nasconde in bocca la droga: arrestata una 21enne

Sorpresa con un involucro di marijuana in bocca a Castelvetrano. I carabinieri hanno arrestato Maria Aurora Campanella, di 21 anni, già nota alle forze dell’ordine per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e segnalata all’autorità amministrativa per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

La ragazza è stata sottoposta a controllo in piazza Dante, dopo aver cercato di fuggire, dimenandosi e insultando i carabinieri. I militari l'hanno perquisita e le hanno trovato in bocca un involucro in cellophane contenente 6 grammi di marijuana, che è stato sequestrato.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati 0,4 grammi di marijuana. La giovane è stato segnalato in prefettura.

La donne, su disposizione della procura della Repubblica del tribunale di Marsala, si trova agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

