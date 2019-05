Castelvetrano, intestazione fittizia di beni: due le condanne per i fratelli Firenze

I fratelli gemelli Giovanni e Massimiliano Firenze, entrambi di 46 anni, sono stati condannati dal tribunale di Marsala per uno dei casi di intestazione fittizia di quote societarie e beni aziendali e assolti per gli altri due.

Il Tribunale, così come riporta Antonio Pizzo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha inflitto due anni e mezzo di carcere a Giovanni Firenze e due anni, con pena sospesa, a Massimiliano Firenze.

Ai due imputati non è stata contestata l'aggravante di aver favorito la mafia.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE