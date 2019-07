Nuovo terzino per il Trapani, ecco Nicola Jakimovski. Confermato Scognamillo

È Nicola Jakimovski l'ultimo acquisto del Trapani targato Heller-Alivision Transport, disegnata dal direttore sportivo Raffaele Rubino e dal tecnico Francesco Baldini.

Si tratta del macedone classe '90, terzino, proveniente dall'Ae Larisa, squadra di serie A in Grecia dove è arrivato nello scorso mese di gennaio collezionando 15 presenze e un gol. Ha firmato un contratto annuale.

Precedentemente aveva giocato in Italia con Bisceglie, Bari, Como, Vicenza e Benevento. Per lui, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, un contratto annuale. Sulla sua bacheca di Fb il neo acquisto del Trapani ha postato la prima foto di gruppo con la frase "Finalmente di nuovo in Italia -Trapani calcio".

Per quanto riguarda il difensore Stefano Scognamillo, classe '83, di proprietà del Parma, definitivo ritorno al Trapani.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE