Trapani calcio, l'attaccante Pettinari è tra i favoriti

Si allunga la lista dei calciatori che vengono accostati al Trapani. Tutto ciò accade mentre la squadra si trova in ritiro agli ordini del tecnico Francesco Baldini in vista del prossimo campionato di Serie B. Tra i rumors più interessnti quello di Stefano Pettinari, classe '92, attaccante del Lecce che sarebbe tra i favoriti per transitare nel Trapani.

Non è escluso però che Pettinari guardi piuttosto al Crotone con cui sembrerebbe ci sia un accordo precedente. Ma ancora non c'è nulla di confermato.

