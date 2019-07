Il Trapani alla ricerca dei difensori: tra gli obiettivi Candela e Fornasier

Dopo l'ufficializzazione dell’ingaggio del laterale sinistro Nikola Jakimovski, ed in attesa delle 4 operazioni già definite con il Parma (Andrea Dini e Cristian Cauz in prestito, Stefano Scognamillo e Francesco Golfo in via definitiva), il ds Rubino deve concentrarsi su alcuni ruoli che al momento risultano scoperti.

Mancano ancora i terzini che agiranno sulla fascia destra, uno dovrebbe essere il giovanissimo Antonino Candela, che arriverà in prestito secco dal Genoa, classe 2000, anche lui nel giro delle nazionali giovanili. Rubino dovrà poi certamente potenziare il reparto dei difensori centrali dove l’ex Pescara Michele Fornasier resta sempre in pole position.

Fornasier, classe ‘93 non rientra nei piani del Pescara in vista della prossima stagione e potrebbe continuare a calcare i campi della B con la maglia granata. L’alternativa potrebbe essere Dario Del Fabro, il difensore che milita nella Juventus Under 23.

