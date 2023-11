Il Trapani non si ferma, a Reggio Calabria decima vittoria di fila: il Siracusa resta in scia

Un Trapani coraceo agguanta la decima vittoria consecutiva in altrettante partite giocate dei girone I di serie D in questa prima parte di campionato. Al Granillo di Reggio Calabria finale di partita fra la formazione che ha raccolto l’eredità della Reggina, la Lfa Reggio Calabria, con i granata vincitori per 2-0. Tutte nel primo tempo le reti di Balla e Kragl.

Al 7' minuto Balla porta in vantaggio il Trapani. Calcio d'angolo di Kragl per Balla che non si fa sfuggire la palla e sorprende Martinez con il pallone direttamente in rete. Al 41' ancora il Trapani, che allunga con un'azione questa volta di Balla che dopo avere rcevuto pallone da Ba, apparecchia direttamente per Oliver Kragl che di sinistro riesce a sorprendere Martinez e porta sul 2 a 0 il Trapani. Nella ripresa il Trapani non ha rischiato nulla anzi ha provato a mettere la palla ancora nella porta del Reggio Calabria che non ha comunque mai calato di intensità.

Torrisi quindi supera il record di vittorie consecutive detenuto da Roberto Boscaglia, nella stagione 2011-2012, quando vinse nove gare di fila nel campionato di Prima Divisione di Lega Pro, per poi perdere la serie B e acciuffarla nell’anno seguente. Trenta punti per la formazione granata, solo due i gol subiti ad oggi.

Vince il Siracusa, che oggi giocava contro il Licata: 3-2 il finale di partita. Le reti doppietta di Alma e Sena per il Siracusa, reti di Orlando e Minacori per il Licata. Sancataldese Vibonese finisce 2 -3: doppietta di Zerbo all' 83' e 90' per la Santacataldese, per la Vibonese: Furina al 2’ e doppietta di Ciotti all’11’ e al 45’ del primo tempo.

La classifica vede il Trapani a 30 punti, Siracusa 28, Vibonese 27, Città di S'Agata 18, Nuova Virtus Igea, Lamezia Terme 16, Licata, La Fenice, Afragolese e Akragas 15, Canicattì 14, Acireale 13, Sancataldese 12, Ragusa 11, Portici 9, Locri 8, San Luca e Gioiese 4, Castrovillari 2.

Il tabellino di Reggio Calabria-Trapani

Lfa Reggio Calabria (4-3-3): Martinez; Aquino (46′ Dervishi), Girasole, Ingegneri, Martiner; Zucco, Barillà (84′ Ricci), Salandria; Provazza (62′ Marras), Rosseti (66′ Coppola), Perri (66′ Altamura). A disposizione: Velcea, Kremenovic, Bright, Bianco. All.: Trocini.

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Morleo; Acquadro (58′ Crimi), Ba; Balla (75′ Mascari), Marigosu (66′ Gagliardi), Kragl (89′ Sparandeo); Cocco (84′ Samake). A disposizione: Tartaro, Guerriero, Oddo, Pipitone. All.: Torrisi.

Arbitro: Marra di Mantova (Savino-Ciannarella).

Marcatori: 7′ Balla, 42′ Kragl.

Note: ammoniti: Marigosu, Ingegneri, Martiner.