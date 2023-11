Il Trapani dei record, l'entusiasmo del presidente Antonini: "Non ci ferma più nessuno"

“Quest'anno dobbiamo fare il record dei record. Abbiamo fatto dieci su dieci e non ci ferma più nessuno. Ormai non ci ferma più nessuno. Siete tutti consapevoli. Ci rimane solo un ostacolo a fine novembre (la partita contro il Siracusa, ndr) e poi ce li mangiamo tutti”. Queste le parole del patron del Trapani calcio, Valerio Antonini incontrando nello spogliatoio i ragazzi del tecnico Torrisi, dopo la decima vittoria al Granillo di Reggio Calabria.

Il presidente Antonini che non nasconde la felicità per questa decima vittoria in campo evidenzia: “Da Presidente sono molto fiero di quello che hanno fatto i ragazzi oggi. Vittoria da grande squadra. Senza se e senza ma. Sono convinto che stravinceremo questo campionato per la qualità che in un modo o nell’altro riusciamo sempre a far emergere. Complimenti ad Alfio per la grande gestione del match e a Balla e Kragl che hanno realizzato due gol di pregievole fattura. Ora tutti allo stadio domenica per l’undicesima vittoria! Voglio un tutto esaurito che questa squadra merita assolutamente”. E se Antonini è fiero di quanto sta facendo la squadra altrettanto lo sono i tifosi granata che ormai e lo si vede ad ogni incontro sono presenti a sostenere la loro squadra del cuore.

Ora testa alla prossima partita in casa: il Trapani domenica ospita l'Acireale. Tra le due tifoserie c' è una grande rivalità e così per scongiurare il verificarsi di disordini soltanto 100 tifosi acesi potranno essere presenti sugli spalti dello stadio Provinciale in occasione dell' incontro Trapani- Acireale in programma domenica 5 novembre con inizio alle ore 14.30. Lo ha deciso il questore di Trapani a conclusione di un vertice alla presenza dei rappresentanti delle due società.

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha, infatti, suggerito l’adozione di alcune misure organizzative, in ragione della rivalità esistente tra le tifoserie delle due compagini sportive. I tifosi ospiti dovranno presentarsi allo stadio esibendo biglietto nominativo e documento di identità.

La vendita dei tagliandi, per i soli residenti nella provincia di Catania, sarà consentita fino alle ore 19 di sabato 4 novembre presso l’unico punto vendita accreditato Vivatichet, “Class consulenza in viaggio”, sito ad Acireale in piazza San Domenico e non saranno disponibili tagliandi per il settore ospiti presso la biglietteria del Provinciale.