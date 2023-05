C'è la firma dal notaio, Antonini nuovo proprietario del Trapani: «Parte l'avventura»

Valerio Antonini è ufficialmente il nuovo proprietario dell'FCTrapani 1905. Stamane davanti al notaio c'è stata la firma e il passaggio delle quote dall'ormai ex presidente Marco La Rosa.

«Tutto fatto – ha sottolineato raggiante Antonini – da oggi sono ufficialmente il proprietario del Trapani. Comincia l'avventura». Un'avventura che inizia a deliniarsi anche con la presenza massiccia di tifosi trapanesi che da alcuni giorni fanno la fila al botteghino dello stadio del Provinciale e che domenica saranno presenti per la partita Trapani-Catania.

«Lunedì poi ancora dal notaio per acquisire anche il 30% delle quote nella disponibilità del socio di minoranza Michele Mazzara», dice ancora Valerio Antonini.

Antonini nei giorni scorsi aveva lanciato un messaggio ai tifosi trapanesi, sia di basket che di calcio. «Per la 2B Control Trapani e l'FC Trapani 1905, sarà un fine settimana importante, entrambi sono accomunati dai play off. Coach Parenti al PalaIio aspetta il Chiusi, il tecnico Torrisi al Provinciale il Catania». Antonini già a partire da domenica ha chiesto ai tifosi di basket e calcio ma anche alle città di Trapani ed Erice di riempire palazzetto e stadio perché si possa tornare a sorridere tutti parlando solo di sport giocato.

Il precontratto di vendita per l'FC Trapani 1905 era stato siglato venerdì scorso dopo il versamento di un anticipo di 325 mila euro, pari al 50 per cento della cifra complessiva pattuita di 650 mila euro per la cessione del 70 per cento delle quote detenute da Marco La Rosa. Il contratto di compravendita delle quote societarie dell’FC Trapani 1905 è stato sottoscritto davanti ad un notaio di Palermo, domani poi la conferenza stampa con la vecchia proprietà per un ideale passaggio di consegne.

L'imprenditore romano ha già messo a segno un altro punto a suo favore. Avrebbe già versato una caparra per l'acquisto della vecchia sede di quello che fu il Trapani Calcio, in via Orlandini, di proprietà della Liberty Lines. A giorni dovrebbe chiudersi l'acquisto davanti ad un notaio.

Il progetto di Antonini in ogni caso è molto più ampio e molto più ambizioso e prevede la nascita di una Polisportiva che racchiuda calcio e basket. Il lavoro è già iniziato da settimane per il presidente Antonini che già pensa a come porre le basi per la prossima stagione, a cominciare dal nuovo quadro dirigenziale che conta di definire entro i prossimi 15 giorni. Il primo tassello dovrebbe essere Claudio Anellucci nel ruolo di direttore generale. Anellucci è molto conosciuto nel mondo del calcio, soprattutto nella veste di procuratore sportivo, avendo gestito calciatori come Cavani e Dybala. Da dirigente ha ricoperto ruoli con Grosseto, Pisa e Modena. A seguire arriveranno tutte le altre figure, dal direttore sportivo al responsabile del marketing.

Nel frattempo, c’è un campionato da completare, la sfida con il Catania il 7 maggio nell’ultima di campionato e una o due sfide playoff prima di chiudere la stagione. Domani il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida riceverà a Palazzo d’Alì Antonini. Al termine del colloquio i due terranno una conferenza stampa alle 11 nella Sala Sodano.

