Il nuovo proprietario del Trapani Antonini è sbarcato in città con un volo privato da Dubai

Partita importante del Trapani che alle 15 di oggi (domenica 30 aprile) affronta in trasferta la Vibonese allo Stadio Luigi Razza per guadagnarsi i playoff. I granata, quarti in classifica, devono difendere 4 punti di vantaggio proprio dai calabresi e dal Licata, a due giornate dalla fine.

Difficile, però, parlare di calcio giocato all’indomani dell’ufficializzazione del cambio di proprietà. Valerio Antonini, dunque, dal 5 maggio sarà il nuovo proprietario del Trapani, quando davanti ad un notaio di Palermo verrà sottoscritto il contratto di compravendita delle quote societarie dell’FC Trapani 1905. Il precontratto di vendita è stato siglato venerdì dopo il versamento di un anticipo di 325 mila euro, pari al 50 per cento della cifra complessiva pattuita di 650 mila euro per la cessione del 70 per cento delle quote detenute da Marco La Rosa. Anche Michele Mazzara, socio di minoranza con il 30%, ha già preannunciato la cessione delle sue quote, anche se potrebbe rimanere con qualche ruolo in società magari nel settore giovanile.

«Il sogno - ha detto Antonini, che ieri pomeriggio è sbarcato a Trapani con un jet privato di ritorno da un viaggio a Dubai, scatenando l’entusiasmo dei tifosi - è diventato realtà e ci aspetta un grande lavoro tutti assieme, dalla città mi aspetto il massimo dell’appoggio e dell’entusiasmo, dalla mia ci metterò il massimo dell’impegno perché ho grande voglia di ottenere subito grandi risultati». Venerdì il passaggio delle quote dal notaio, poi la conferenza stampa con la vecchia proprietà per un ideale passaggio di consegne.

Nel frattempo, c’è un campionato da completare, la sfida con il Catania il 7 maggio nell’ultima di campionato e possibilmente una o due sfide playoff prima di chiudere la stagione. Nel frattempo bisogna porre le basi per la prossima, a cominciare dal nuovo quadro dirigenziale che Antonini conta di definire entro i prossimi 15 giorni. Dopo la risoluzione del contratto con Peppe Carbonaro, che ha già lasciato la società, il primo tassello dovrebbe essere Claudio Anellucci nel ruolo di direttore generale. Quello di Anellucci è un profilo molto conosciuto nel mondo del calcio, soprattutto nella veste di procuratore sportivo, avendo gestito calciatori come Cavani e Dybala. Da dirigente ha ricoperto ruoli con Grosseto, Pisa e Modena. A seguire arriveranno tutte le altre figure, dal direttore sportivo al responsabile del marketing.

Chiaro come la sfida alla Vibonese passi in secondo piano, con i granata che si presenteranno con alcune defezioni, privi, oltre che di Civilleri, Musso e Romano, anche di Ngyir, che nella sfida juniores contro il Catania ha subito un grave infortunio al ginocchio destro, riportando la lesione del menisco e del legamento crociato. Questa la probabile formazione dei granata: (4-3-3) Summa, Cellamare, Carboni, Gonzalez, Panebianco; Marigosu, Cangemi, Kosovan; Pipitone, Mascari, Catania.

