Trapani-Cittanova 1-1, i granata acciuffano il pareggio in pieno recupero

Il Trapani evita la sconfitta in extremis con il pareggio rimediato in pieno recupero contro il Cittanova. Allo stadio "Provinciale" i granata non vanno oltre l'1-1 nella gara valida per il turno numero 5 del campionato di serie D (girone I).

Mister Torrisi manda in campo Summa tra i pali; difesa con Cellamare, Carboni, Gonzalez e Mangiameli; a centrocampo Romizi, Marigosu e Civilleri; in avanti il tridente composto da Di Domenicantonio, Mascari e Falcone. Il match non ha offerto particolari emozioni se non nella parte finale con il botta e risposta fra le due squadre. Nella prima frazione di gioco brivido per gli ospiti con la traversa colpita da Carboni sugli sviluppi di un calcio da fermo.

Nella ripresa, Torrisi inserisce la punta Mokulu nel tentativo di vivacizzare la manovra offensiva dei suoi ma il gioco non decolla. Secondo legno per i granata con la traversa colpita da Merkaj. Si arriva nei minuti di recupero (sei) con gli ospiti che sbloccano il punteggio al 94': Figini è lesto ad insaccare alle spalle di Summa. Al 96' il direttore di gara concede il penalty al Trapani: dagli undici metri Kosovan non sbaglia e fissa il punteggio sull'1-1.

Piccolo passo in avanti in classifica per la squadra di Torrisi che sale al decimo posto con cinque punti. Il Cittanova infila il terzo pareggio consecutivo e si porta a quota 4. Il Trapani torna in campo mercoledì 12 ottobre nella trasferta di Locri (gara di recupero).

"Abbiamo sbagliato tanto, c'erano tante soluzioni per riuscire a fare gol ma non ci siamo riusciti - ha detto a fine gara l'allenatore del Trapani - - Ho visto una squadra che non ha voluto mollare e fino al termine della gara ha avuto la voglia di cercare il pareggio. Ripartiamo da questo secondo tempo, uno dei migliori da quando abbiamo iniziato il campionato".

© Riproduzione riservata