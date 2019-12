Trapani, Fabrizio Castori è il nuovo allenatore

Fabrizio Castori è il nuovo allenatore del Trapani. Lo ha confermato pochi minuti fa il patron della società granata, Fabio Petroni.

"È il frutto del nostro lavoro effettuato in questi giorni con la speranza che sia un bel regalo per i nostri tifosi a cui vanno i miei personali auguri per le festività natalizie. Un regalo che porti buoni frutti al Trapani. Avevamo fatto una riflessione diversa in settimana, eravamo vicini a Sottil, però avere la possibilità di ottenere le prestazioni di un allenatore esperto ci ha portato a tenere in considerazione questa opportunità".

E ancora: "Castori ha un curriculum di notevole rilevanza che ci offre garanzie di continuità ed esperienza che per noi sono indispensabili. Puntiamo su di lui per valorizzare la rosa attuale e i nuovi calciatori che arriveranno in gennaio".

Castori prende il posto dell'esonerato Francesco Baldini.

© Riproduzione riservata