Serie B, Giovanni Ayroldi dirigerà Pescara-Trapani

Il ventottenne Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta è il direttore di gara designato per l’incontro che il Trapani disputerà domani alle 15 all’Adriatico di Pescara per l’esordio del nuovo tecnico granata Fabrizio Castori.

Il Trapani ha un bel ricordo di Ayroldi dato che arbitrò la partita di ritorno della finale play off di serie C fra Trapani e Piacenza il 15 giugno scorso allo stadio Provinciale e che vide i granata promossi in B con un successo per 2-0. La giacchetta nera designata ha un cognome ricorrente nell’ambito arbitrale italiano (il padre Stefano assistente internazionale, lo zio Nicola ha fischiato in serie A per due lustri). Ha una sorella di nome Raffaella che arbitra nell’ambito nazionale della pallavolo.

Nell’attuale torneo di serie B, Ayroldi ha diretto entrambe le compagini. L’1 settembre Pescara-Pordenone 4-2 con 5 ammoniti e due rigori decretati (uno per parte). Il 26 ottobre ha fischiato in Trapani-Empoli 2-2 con 3 ammoniti.

