Trapani, nuovi interessi di mercato per Taugourdeau

Dopo la sconfitta di Benevento, il Trapani guarda al prossimo impegno. In vista del posticipo serale in programma al «Provinciale» lunedì prossimo, alle 21, contro il Pisa, i granata hanno ricominciato gli allenamenti da ieri pomeriggio. Tutti presenti i calciatori granata che sono stati divisi in tre gruppi alternando preparazione fisica e tattica.

Intanto, passato il mercato estivo per Taugourdeau che stava per lasciare il Trapani per lo Spezia, per il francese ci sarebbero interessi da parte di due big della Serie C come Monza e Bari.

L'articolo completo di Michele Scandariato nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE