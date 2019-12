Trapani, si pensa a Strandberg per assaltare il Pisa

Contro il Pisa, mister Baldini pensa alla soluzione Strandberg. Il "vichingo", non è escluso che possa affiancare Scognamillo o Fornasier, con ai lati Del Prete e Grillo, per un rinforzo in difesa.

I granata, dopo la sconfitta con il Benevento, vanno alla ricerca di quei tre punti importanti per agganciare la zona playout, confermando la volontà del gruppoo di arrivare alla fine del campionato rimanendo in B. Tra voci di mercato in uscita, continua dunque la preparazione per un match che si preannuncia delicatissimo.

