Trapani, quattro partite verità. Evacuo: "Battiamo il Pisa"

Dopo aver preso ossigeno con le vittorie contro Livorno e Chievo e la sconfitta contro il Benevento, il Trapani rischia ancora di retrocedere in Serie C. Ma la lotta per la salvezza non si ferma.

Dalla prossima gara contro il Pisa per i granata di Baldini inizierà un vero e proprio tour de force, anche con squadre che hanno tanta voglia di ritornare in A. I prossimi quattro incontri saranno importanti per i granata che dovranno lavorare per eliminare gli errori commessi soprattutto nell’ultima partita. Si inizia lunedì 16, alle 21, con il Pisa al «Provinciale», poi la domenica successiva in trasferta a Pescara.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

