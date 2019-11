Trapani, dentro Biabiany: fanno gola anche Cocco e Garofalo

Riprendono gli allenamenti del Trapani in vista dello contro con il Cosenza di domenica, dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Pordenone che ha sbattuto i granata sempre più in fondo alla classifica di Serie B. La società è ancora al lavoro per scovare i calciatori che possano migliorare il livello tecnico della squadra.

In serata si è intanto concluso l'affare che inserisce l'attaccante 31enne Jonathan Biabiany nella compagine granata. Un altro nome che circola in queste ore è quello del terzino sinistro Agostino Garofalo a cui si unisce l'attaccante Andrea Cocco.

