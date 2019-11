Corapi torna a giocare: prosegue il recupero del giocatore del Trapani

È tornato in campo, ieri, Francesco Corapi in una partita ufficiale dopo il terribile incidente che alla fine del ritiro estivo lo aveva costretto a ricorrere ad un intervento chirurgico. Corapi è stato schierato con il numero 10 e la fascia di capitano nella sfida che ha visto di fronte al "Roberto Sorrentino" la formazione Primavera del Trapani di Giuseppe Scurto ai pari età del Livorno nella settima giornata del campionato Primavera 2.

È finita con la vittoria dei granata per 4-1 con una splendida doppietta proprio di Corapi che ha segnato un gol per tempo. Nella prima frazione al 32' con un cross tagliato sul secondo palo che ha ingannato il portiere ospite; poi nella ripresa al 5' il bis con una splendida punizione a giro sotto l'incrocio. Un ritorno al calcio giocato che dà morale allo sfortunato calciatore granata in vista del completo recupero.

Intanto al "Provinciale" sono proseguiti gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro il Cosenza agli ordini del tecnico Francesco Baldini, rientrato in giornata da Coverciano. Seduta a porte aperte con circa cinquanta tifosi granata che si sono dati appuntamento in curva dove si è svolto anche un sereno confronto con la società che non si è sottratta al dialogo con la propria tifoseria.

Presenti il presidente Heller ed il direttore sportivo Luca Nember che hanno assicurato l'impegno della società per trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni per uscire dalla attuale situazione di classifica. Al centro del confronto anche la posizione di Baldini verso cui Nember ha ribadito la propria fiducia.

