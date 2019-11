Biabiany sbarca a Trapani e si allena

Jonathan Ludovic Biabiany, attaccante francese di origine guadalupensi 31 anni, è un calciatore granata. Per Biabiany, si parla di un contratto fino a fine stagione. Le voci che circolavano ieri dicevano che per chiudere definitivamente il contratto mancavano solo alcuni dettagli economici, somme da decurtare rispetto al budget richiesto. In pratica il club granata sarebbe stato disponibile a pagare dal momento della stipula del contratto e non per i mesi precedenti a questo.

Ieri mattina intanto l'attaccante francese, ha effettuate accurate visite mediche, anche se bisogna visualizzare l'eco cardiogramma. Ha comunque mostrato di essere in formissima, correndo per dieci minuti a velocità sostenuta senza problemi, poi nel pomeriggio si è ritrovato al Provinciale con il resto della squadra granata agli ordini del tecnico Francesco Baldini, tornato dal corso per allenatori a Coverciano. Si tratta del primo allenamento in Sicilia per l'attaccante francese dopo essere stato svincolato a giugno dal Parma squadra con la quale ha collezionato 18 presenze.

Jonathan Biabiany ricomincia dunque da Trapani dove ha trovato ad accoglierlo una piccola colonia di ex gialloblù. Il suo ruolo naturale è ala destra, ma all'occorrenza non disdegna il ruolo di centrocampista di destra e seconda punta. Una punta di qualità, propenso anche alla fase difensiva e molto veloce. Un rinforzo importante per Baldini & C., decisi a non mollare e neppure a darsi per vinti nonostante la classifica releghi il Trapani all'ultimo posto.

A questo punto non c'è tempo da perdere in recriminazioni, al direttore sportivo Luca Nember, che ha sostituito Rubino da alcune settimane, serve solo migliorare quanto già ha trovato. A Nember l'arduo compito - in attesa del mercato di gennaio - di trovare qualche altro innesto, giocatori che possano migliorare la situazione. Le voci parlano di un altro rinforzo in arrivo, i nomi che circolano non sono molti: Andrea Cocco, Andrea Raggi, ma bisogna mettere in conto anche l'ipotesi che oltre Biabiany non arrivi nessun altro.

