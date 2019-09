Trapani, resta tanta rabbia ma in vista ci sono segnali di crescita

Trapani in miglioramento. Le due prestazioni contro la Salernitana e la Cremonese, all'altezza delle aspettative, hanno permesso ai granata di ottenere appena un punto. Ma la delusione resta, soprattutto nel reparto difensivo.

Pettinari non ha dimostrato ancora tutte le sue capacità di bomber e Tulli e Golfo non sono mai riusciti a rendersi pericolosi. Fatto sta che in due partite i granata non sono riusciti a fare centro pur concludendo in porta per 25 volte. Il punto fruttato ai granata però ha permesso di agganciare la Juve Stabia all'ultimo posto in classifica.

