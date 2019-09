Nuova formazione per Spezia-Trapani, Baldini: "Ci crediamo"

Sarà una sfida importante quella che al "Picco" vedrà opporsi Spezia e Trapani. Il Trapani viene da due prove buone con la Salernitana e la Cremonese, dalle quali ha raccolto però solo un punto. Baldini intanto sarà in panchina perché la squalifica di due turni ricevuta dopo l'espulsione contro la Salernitana è stata ridotta ad uno solo.

Rispetto alle ultime due partite cambieranno il mister cambierà i temi tattici, con due squadre schierate a specchio con il 4-3-3. Ma Baldini è determinato a non replicare la sconfitta con il Cittadella. "Sicuramente faranno in modo di non farci giocare - prosegue Baldini - cercheranno di levarci il palleggio, dobbiamo sapere che sarà una partita completamente diversa rispetto alle ultime due giocate in casa con squadre che ci lasciavano spazio, stavolta sarà diverso anche perché loro devono cercare i tre punti a tutti i costi e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i loro errori".

