Il Trapani conferma Baldini. Petroni: "Mai stato in discussione"

L'amministratore delegato del Trapani Lorenzo Petroni non vuol parlare di esonero del tecnico Baldini, dopo la quarta sconfitta di fila e anzi, come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sottolinea come l'ultima debacle sia avvenuta a causa di "un'ingiustizia". "Abbiamo subito un danno e la società si farà sentire in Lega", dichiara Petroni.

Per quanto riguarda Baldini, Petroni assicura che "nessuno della società ha parlato del tecnico. Per noi Baldini non è stato mai in dubbio. La squadra è migliorata dopo la sconfitta di Cittadella. Ora bisogna trasformare questa rabbia in determinazione, i ragazzi devono reagire subito".

Domani sera arriva al "Provinciale" la Cremonese e per gli uomini di Baldini una chance di cominciare a fare i primi punti.

