Il Trapani a caccia dei primi punti. Baldini: "Vietato sbagliare"

Il Trapani ospiterà questa sera, con inizio alle 19, la Cremonese per cominciare a far punti in classifica. Dopo le 4 sconfitte consecutive e la debalcle con polemiche di domenica sera contro la Salernitana, i granata non possono più permettersi passi falsi e dovranno fare a meno del tecnico Baldini, espulso per due giornate. A suo posto il vice, Luciano Mularoni.

L'allenatore nella conferenza pre-gara ha parlato dell'atteggiamento che dovranno mettere i suoi questa sera contro un'avversario sicuramente ben attrezzato per disputare il campionato di Serie B. "È una squadra costruita per vincere il campionato - ha detto -, ha una rosa talmente importante che può far ruotare attaccanti in ogni partita".

"Ho detto ai ragazzi che noi allenatori mettiamo i giocatori nelle migliori condizioni per conoscere le situazioni, poi sono loro che continua - vanno in campo e se vanno in campo come hanno fatto con la Salernitana sono molto fiducioso".

Le probabili formazioni

Trapani (4-3-3): Dini; Del Prete, Pagliarulo, Scognamillo, Jakimovski; Luperini, Taugourdeau, Moscati; Nzola, Pettinari, Tulli; A disposizione: Carnesecchi, Stancampiano, Cauz, Candela, Da Silva, Minelli, Fornasier, Scaglia, Colpani, Aloi, Golfo. Allenatore: Mularoni

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Bianchetti, Claiton, Caracciolo; Mogos, Arini, Deli, Valzania, Renzetti; Ciofani, Ceravolo. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Migliore, Castagnetti, Ravanelli, Zortea, Cella, Palombi, Soddimo, Kingsley. Allenatore: Rastelli

