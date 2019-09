Il Marsala in Campania per la prima trasferta stagionale

Prima trasferta stagionale per il Marsala che, dopo la sconfitta di misura contro il Palermo, sarà di scena a Cercola contro il Nola. Anche i napoletani si presenteranno alla sfida con una sconfitta.

Per quanto riguarda gli azzurri, in settimana è proseguita la preparazione in vista della partita di domani. Il tecnico Giannusa dovrà reinventare l'attacco dopo la partenza di Ficarrotta e gli acquisti di Giuseppe Maiorano e Fabio Padulano.

Assenti per infortunio Noto, D'Anna e Di Chiara. Rientra, dopo il turno di squalifica, Samuele Romeo.

© Riproduzione riservata