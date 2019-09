Marsala, gli azzurri "assetati" di punti ospitano il Giugliano

Siamo appena alla terza di campionato e sarà già un Marsala “assetato” di punti quello che oggi (ore 15) torna in casa per ospitare il Giugliano nel primo di due match consecutivi al «Nino Lombardo Angotta» visto che mercoledì gli azzurri del presidente Cottone saranno ancora tra le mura amiche per ricevere nel turno di recupero di Coppa Italia la visita del Biancavilla, vittorioso a sorpresa alla Favorita contro i rosanero.

Fin qui Balistreri e soci hanno perso le due gare disputate contro il Palermo di Pergolizzi (all'esordio in casa) e, domenica scorsa, in trasferta, contro il Nola, avversario a dire il vero apparso alquanto modesto e contro il quale ci si attendeva di più, quanto meno un risultato di parità che avrebbe fatto rompere il ghiaccio in classifica.

Invece, dopo 180 di gioco, il «nuovo»Marsala si ritrova ancora a quota zero, con due reti subìte e nessuna messa a segno e con l'intero staff azzurro (oltre che la tifoseria) che sa bene come, per il prosieguo di stagione, sia di fondamentale importanza la partita odierna.

Nel Marsala oggi ancora out il portiere Alessandro Noto, ripresosi dalla pubalgia e tornato in settimana ad allenarsi, ed ancora il difensore Francesco D'Anna (classe 2000); mentre fa parte dell'elenco dei convocati il difensore Andrea Di Chiara, che ha recuperato dopo l'infortunio dei giorni scorsi (contusione a una caviglia). Questa, ruolo per ruolo, la lista dei convocati: Portieri:Giordano ('02), Russo ('00); Difensori: Di Chiara ('01), Gallo ('00), Lo Iacono ('01), Monteleone, Montuori, Rizzo ('01), S. Romeo, Scalisi ('02); Centrocampisti: Castrovilli ('00), Erbini ('01), Ferchichi, La Vardera ('99), Lauria, Lorefice, Vellutato ('04); Attaccanti: Balistreri, Maiorano, Manfrè, Ogbebor ('99), Padulano, Pucci ('02), A. Romeo ('01), Sardone ('01).

