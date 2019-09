Trapani, la sosta per recuperare tutti gli infortunati

Il Trapani ha ripreso a lavorare per preparare i prossimi impegni di campionato. Oggi doppia seduta d'allenamento, domani alle 18 uno congiunto con la formazione Primavera con le porte aperte nel settore curva.

Si sono rivisti in campo sia Taugourdeau che Nzola che nelle ultime ore di mercato sono stati ad un passo dalla cessione.

Ci sono diversi infortunati da recuperare ma il Trapani potrà approfittare della pausa prevista per la Nazionale. Baldini, come riporta Michele Scandariato, spera di recuperare qualcuno in vista dell'impegno esterno con il Cittadella di sabato 14 alla ripresa del campionato.

