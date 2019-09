Due giorni di riposo per il Trapani, oggi al via il campionato dell'under 17

Due giorni di riposo sono stati concessi dal tecnico Baldini ai giocatori. L'appuntamento è per lunedì quando si inizierà a preparare la trasferta di giorno 14 contro il Cittadella. Entrambe sono reduci da due sconfitte e l'allenatore del Trapani conta di potersi affidare in attacco al bomber Stefano Pettinari, arrivato a fine mercato.

Oggi, intanto, come riporta Michele Scandariato in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, prende il via il campionato per la formazione under 17 con la prima sfida in programma in trasferta a Cosenza.

