Trapani calcio, arriva il centrocampista Marco Moscati

Un nuovo arrivo al Trapani. Si tratta del centrocampista Marco Moscati, preso dal Perugia con la formula del prestito. Nato a Livorno l’1 novembre del 1992, esordisce in serie B nella sua città nella stagione 2010/11. Dal 2011/12 al 2013/14 veste la maglia del Perugia con cui totalizza 92 presenze e 13 reti tra C1 e C2.

Il doppio salto dalla C alla A avviene nel 2014/15 al ritorno al Livorno, dove sarà anche nella stagione successiva in B (32 gettoni e 2 gol). La sua carriera prosegue sempre in cadetteria: nel 2016/17 gioca con la Virtus Entella, con cui va a segno una sola volta in 38 partite giocate.

L’anno seguente, al Novara, stabilisce il record sia in termini di apparizioni che di marcature: 39 e 6. La scorsa stagione è nuovamente a Perugia. Queste le prime parole di Marco Moscati da calciatore granata: “Il mio obiettivo personale è quello di dare il meglio possibile per contribuire con la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Con il Trapani ci siamo scelti. Io a Perugia mi sono ritrovato in una situazione un po’ paradossale e, quando ho avuto l’opportunità del Trapani, non ho esitato a fare questa scelta: è una situazione nuova per me, non ho mai giocato al Sud, sono curioso di confrontarmi con questa realtà. Sono un centrocampista dinamico, con un buon tiro e una buona corsa”.

