Trapani, Moscati sotto i ferri: stagione già finita

Brutta tegola per il Trapani. Gli esami strumentali hanno confermato, infatti, la gravità dell'infortunio subito da Marco Moscati nella partita pareggiata dai granata domenica scorsa a Venezia: lesione del legamento crociato anteriore e del corno del menisco mediale del ginocchio destro.

Questo l'esito degli esami per il centrocampista granata costretto a lasciare il campo al 24' della sfida contro i lagunari, dopo una torsione innaturale del ginocchio. Per Moscati, che dovrà subire un intervento chirurgico di ricostruzione, si prospetta un lungo stop e la sua stagione finisce qui. Una brutta tegola per Castori visto che il giocatore livornese era stato una delle certezze dell'altalenante stagione granata.

Arrivato all'ultima giornata del mercato estivo in prestito dal Perugia, Moscati prima con Baldini e poi con Castori è stato schierato sempre titolare. Per lui 19 presenze, due gol ed un assist e prestazioni sempre positive, un giocatore duttile, sia da mezzala, il suo ruolo naturale, ma anche da trequartista ed ultimamente anche da quinto di destra nel 3-5-2 di Castori.

Per un giocatore che è fuori causa, un altro che va ad arricchire la rosa. È stato, infatti, ufficializzato il tesseramento del difensore Shay Ben David, il giocatore israeliano già a Trapani da un paio di settimane, che arriva in prestito fino a giugno.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE