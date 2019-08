Serie B, Giacomo Camplone dirigerà Trapani-Venezia

È Giacomo Camplone della sezione AIA di Pescara l’arbitro di Trapani-Venezia, gara valevole per la seconda giornata di campionato di serie B, in programma alle 21 di sabato 31 agosto presso lo Stadio Provinciale. Assistenti di gara Marcello Rossi di Novara, Robert Avalos di Legnano, il quarto ufficiale è Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

Camplone, arbitro dal 2005, ha esordito in serie B, come quarto uomo, sabato 13 febbraio 2016 a 26 anni in occasione della gara Ternana-Salernitana. Camplone il 3 luglio è stato promosso ufficialmente in Serie B dopo l'ottima annata in Lega Pro. Trenta anni compiuti è il primo arbitro pescarese a raggiungere questo importante traguardo dopo 60 anni, quello di calcare i campi di calcio del seconda campionato italiano, quello cadetto.

L’8 dicembre dello scorso anno diresse Trapani-Juve Stabia. Laureato in Scienze Motorie, gestisce un'associazione di ginnastica psicomotoria.

