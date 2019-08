Trapani calcio, Stefano Pettinari ufficialmente in maglia granata

Nuovo acquisto per il Trapani. Stefano Pettinari entra a far parte della famiglia granata e arriva dal Lecce in prestito con diritto di opzione. Punta centrale, nato a Roma il 27 gennaio 1992, cresciuto nel settore giovanile della Roma, Pettinari si affaccia al calcio dei grandi a Crotone, club con il quale milita in Serie B per tre stagioni (dal 2011/12 al 2013/14) collezionando 79 presenze e 13 gol. Sempre in cadetteria, nella stagione 2014/15 indossa le maglie di Pescara e Latina trovando il gol per 3 volte in 34 presenze.

E' a Vicenza all'inizio dell'anno sportivo 2015/16, salvo poi passare al Como (2 reti in 14 gettoni). Assaggia la massima serie con la maglia del Pescara, per fare ritorno in B nella seconda metà di stagione con la Ternana. Nel 2017/18 il ritorno in Abruzzo con la maglia biancoazzurra: qui Pettinari va in gol per 13 volte su 38 presenze. Lo scorso anno è a Lecce; da Gennaio 2019 il rientro a Crotone con 2 gol in 11 apparizioni.

“Parto con tanto entusiasmo e tanta voglia di ricominciare – ha detto il neo calciatore granata, già ieri a Trapani -. Ringrazio la Società che mi ha fortemente voluto. Darò tutto quello che posso per la causa e per raggiungere al più presto i nostri obiettivi. Ho avuto tante esperienze in Serie B, è un campionato difficile, tante volte con le squadre in cui ho giocato ci siamo salvati nelle ultime giornate. Sono pronto a dare il mio contributo. Alcuni dei miei nuovi compagni li conosco già. Ho giocato con Del Prete, con Fornasier. Mi hanno parlato benissimo della città e della Società e mi hanno spinto anche loro ad accettare Trapani. Ho seguito la squadra l’anno scorso, ha fatto un grandissimo campionato, nonostante difficoltà. So che c’è tanto entusiasmo ed è quello che cercavo”.

