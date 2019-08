Dambros lascia il Trapani: risoluzione consensuale

Luca Dambros non è più un giocatore del Trapani. Lo ha comunicato la stessa società attraverso un comunicato stampa.

Giunto al Trapani nell’estate del 2017, Dambros ha totalizzato con la maglia granata 27 presenze in Serie C realizzando 3 gol. Adesso è arrivata la risoluzione consensuale del contratto. A Lucas il Trapani Calcio "augura le migliori fortune personali e professionali".

E intanto ad una settimana dalla chiusura del calciomercato la società è ancora alla ricerca di qualche pedina anche alla luce dei diversi infortuni che hanno messo ko Evacuo, Candela, Corapi.

Ieri pomeriggio al Provinciale è giunto l'attaccante Stefano Pettinari; per il giocatore ex Lecce prestito con diritto di riscatto. Trai i nomi che circolano per rinforzare il centrocampo, quelli dei Gianni Munari del Parma e Lorenzo Laverone, dell'Ascoli.

