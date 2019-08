Il Trapani "ferito" dopo la sconfitta, Evacuo va sotto i ferri

Una sconfitta ad Ascoli che lascia dei segni profondi sul Trapani, nella partita inaugurale del campionato di Serie B. Il capitano granata Felice Evacuo dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico al gomito dopo essere stato travolto sul campo dal portiere Lanni durante il primo tempo.

Ma il tecnico Baldini dovrà far fronte anche all'espulsione di Scognamillo e all'indisponibilità di Pagliarulo. Baldini ha così commentato: "Siamo dispiaciuti, ci è mancato un po' di coraggio in più, sull'1-1 ci siamo abbassati troppo, però sono molto contento della prestazione".

