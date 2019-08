Serie B, il Trapani "incerottato" ospita il Venezia

Il Trapani ospita nella prima partita casalinga il Venezia. La squadra di Baldini deve fare a meno di Evacuo e Corapi, operati in settimana, Del Prete e Candela ancora alle prese con guai muscolari e Scognamillo squalificato.

Nell'undici titolare, il tecnico del Trapani dovrebbe schierare davanti all'inamovibile Dini, la linea difensiva a 4 con Cauz, Fornasier, Da Silva, Jakimovski, a centrocampo Luperini, Taugourdeau e Aloi. In attacco spazio a Ferretti e Golfo a supporto di N'zola.

Alla vigilia dell'importante match che rappresenta una sfida salvezza, Baldini ha dichiarato di avere una gran stima di Dionisi. "C'è grande stima. Ha una squadra che fa un calcio propositivo, gioca con tre attaccanti che stanno molto stretti. Ci siamo preparati bene - ha detto -, abbiamo lavorato in settimana per fare andare la partita in un certo modo".

La partita del Provinciale avrà inizio alle 21.

© Riproduzione riservata