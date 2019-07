Trapani calcio, Devis Mangia sempre più vicino alla panchina

Nelle ultime ore hanno preso sempre più corpo le voci che accostano il tecnico Devis Mangia al Trapani. L’ex allenatore del Palermo e della Nazionale Under 21, ha diretto ultimamente il Craiova, formazione della prima serie della Romania con la cui società ha risolto consensualmente il contratto nello scorso il 14 aprile scorso lasciando la squadra al terzo posto e in semifinale di Cupa României.

Prima di arrivare al campionato romeno era stato tecnico di Spezia, Bari e Ascoli. Alcune indiscrezioni lo porterebbero alla panchina della squadra granata. Domani in città è previsto il cda della società presieduta da Giorgio Heller con la distribuzione degli incarichi come quello scontato di Giuseppe Mangiarano, ex segretario generale del Milan, a direttore generale, e di Raffaele Rubino in qualità di direttore sportivo, anche se in tal senso non sono da escludere colpi a sorpresa.

Tra questi potrebbe esserci il nome di Devis Mangia come allenatore, il quale avrebbe la possibilità di riportare in granata il portiere Mirko Pigliacelli, ipotesi non trascurabile, sotto contratto al Craiova.

