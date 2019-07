Il Trapani ancora fermo sul mercato, si attende il nuovo allenatore

Ad un mese dal primo impegno ufficiale, quello di Coppa Italia, il Trapani è ancora tutto da costruire.

Per il portiere si punta alla conferma di Andrea Dini, di proprietà del Parma mentre in difesa, così come riporta Michele Scandariato in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si ripartirà dal capitano Luca Pagliarulo, e dal portoghese João Da Silva. Stefano Scognamillo, invece, andrà al Monza e sono scaduti i contratti di Garufo, Scrugli e Franco, mentre Ramos è già andato allo Spezia.

Qualche certezza in più a centrocampo mentre in attacco occorrerà essere potenziato e ringiovanito.

