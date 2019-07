Trapani calcio, Heller si affida a Mangiarano: sarà il nuovo direttore generale

Il nuovo Trapani calcio targato Alivision Transport, sarà gestito managerialmente come se si trattasse di una vera e propria azienda.

"Sarà una sorta di scatola di vetro del resto non abbiamo nulla da nascondere" dicono i nuovi proprietari. A cominciare dai ruoli apicali della società che saranno quindi appannaggio di figure di spessore. Partendo dal nuovo direttore generale che sarà Giuseppe Mangiarano, ex segretario generale del Milan.

Mangiarano è stato anche ex dirigente di Crotone, Cosenza, Siena, Padova e Inter. Insomma persona che sa come e dove muoversi in questo ambiente. La sua nomina è attesa in queste ore. Questo ruolo si era detto dovesse toccare a Riccardo Fabbro, "un ruolo sicuramente lo avrà Riccardo, gli servirà anche per crescere professionalmente, di certo rimarrà della famiglia granata e la sua collaborazione sarà fondamentale".

E intanto la nuova proprietà del Trapani calcio, ha incaricato un prestigioso studio legale di Palermo per effettuare una "due dilingence" per capire com'è stata gestita in questi mesi la società granata e questo a partire dallo scorso mese di ottobre 2018.

All'indomani del verdetto di Lega/Covisoc, venerdì si riunirà poi per la prima volta il nuovo consiglio d'amministrazione in quella sede si darà un volto ed un nome a direttore sportivo e allenatore.

