Serie B, il Trapani presenta la documentazione per l'iscrizione: "Risultato straordinario"

Dopo l'atto notarile di venerdì pomeriggio alle 16.30, come promesso, la nuova proprietà rappresentata da Lorenzo Giorgio Petroni ha depositato presso gli uffici della Lega B a Milano per il Trapani calcio srl la fidejussione di 800.000 euro emessa da Generali.

Sono stati inoltre eseguiti tutti i pagamenti obbligatori necessari all'iscrizione oltreché altre spese che si sarebbero potute pagare successivamente.

"Questo straordinario risultato, considerati gli strettissimi tempi a disposizione, non sarebbe stato possibile senza il determinante impegno del Sindaco Giacomo Tranchida che ringraziamo sentitamente - si legge in una nota del club siciliano - Riteniamo che ora vi siano le condizioni per organizzare una grande festa per la promozione del Trapani calcio in Serie B". (ITALPRESS)

