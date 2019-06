Trapani, De Simone diffida Heller: corsa contro il tempo per l'iscrizione, arriva un nuovo sponsor

Nonostante non faccia più parte della società granata, l’ex amministratore delegato del Trapani calcio, Maurizio De Simone, continua a far parlare di sé. Ha infatti diffidato ufficialmente il nuovo proprietario della società granata, dottor Giorgio Heller, perché, secondo il suo parere, continua ad avere “atteggiamenti ostili e irriguardosi a mezzo stampa nei confronti della suddetta società”.

De Simone continua indicando che “La FM Service Srl ha ceduto l’intero pacchetto azionario del Trapani Calcio Srl alla società Alivision Transport S.C.ARL, venendo incontro alle esigenze del momento e collaborando fattivamente al buon esito dell’operazione, nonostante le legittime perplessità sorte al momento della stipula, preferendo cedere la maggioranza anziché restare nella compagine societaria. Considerando quando accaduto in data 22 giugno 2019 (prontamente sottolineato attraverso diffida via pec) con la inopportuna cancellazione delle caselle mail istituzionali (rallentando bruscamente l’iter iscrizione), su espressa richiesta del sig. Heller Giorgio, la FM SERVICE SRL prende le distanze da questa figura non ben definita (il CdA del Trapani Calcio è ancora in carica) e continuerà ad interfacciarsi esclusivamente con i referenti legali della Alivision Transport S.C.ARL, riservandosi ogni azione legale nelle sedi opportune”.

Intanto la nuova proprietà del Trapani calcio stamattina ha concluso l’accordo di sponsorizzazione per la stagione 2019/2020 con Nuova Sicilauto, che ha deciso di raddoppiare l’investimento rispetto allo scorso anno. Sarà sponsor retromaglia e fornitore ufficiale di materiale di rappresentanza per il Trapani Calcio. Giungono nel frattempo dai microfoni di “Parma Sport” le parole di soddisfazione dell’ex diesse granata Daniele Faggiano che si dichiara “particolarmente soddisfatto che il Trapani possa iscriversi. Lì ho lasciato un pezzo di cuore. Spero che la città e i tifosi possano gioire come erano abituati con me. Auguro il meglio alla bellissima città di Trapani”.

