Trapani, dalla promozione alla nuova proprietà: Heller annuncia di aver comprato l'80% della società

Il finanziere romano, Giorgio Heller, sembra aver vinto la sua battaglia. Ha, infatti, annunciato d’aver acquisito l’80% delle quote del Trapani Calcio. Dopo aver effettuato tanti tentativi, tra questi uno a pochi giorni dalla disputa dei play off, tutti risultati vani, pare che adesso sia riuscito nel suo intento.

Da qualche parte si dice che De Simone, l’attuale amministratore delegato, abbia smentito ma non c’è più tempo da perdere. Si potrebbe dire che determinate cose accadano accade sempre di domenica perché una settimana addietro il presidente Baglio si presentò all’imprenditore Nino Castiglione chiedendo 780 mila euro per vendere l’intero pacchetto azionario, forse anche all’insaputa di De Simone ma non se ne fece nulla.

Ora c’è Heller, con intenzioni di portare sviluppo turistico a Trapani, abbastanza vicino all’ imprenditore valdericino Andrea Bulgarella, ex presidentissimo granata degli anni ‘90.

Il Trapani in serie B, una città in festa tutta la notte tra canti e fuochi d'artificio: le foto Tifosi in festa per la promozione del Trapani Calcio in serie B I tifosi hanno festeggiato sulle note di “We are the champions“ Il Trapani è tornato in serie B dopo due anni Giocatori in festa Emozioni e lacrime per la promozione Lunga notte di festa per i tifosi del Trapani

Entro la prossima settimana sarà effettuato l’affare presso un notaio. Dopo un breve tempo dovrebbe acquistare l’intero gruppo di quote. Giorgio Heller si presenta con grandi ambizioni per un Trapani di alto rango a partire dal prossimo campionato di serie B. Come si suol dire, se son rose fioriranno.

