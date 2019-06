Il Trapani ceduto alla cordata di Giorgio Heller: "Onorato ed emozionato"

Il Trapani calcio ha un nuovo proprietario. Oggi pomeriggio, infatti, presso lo studio del notaio Barbara Galea a Roma, è stata definita la cessione del 100 per cento della proprietà della Società Trapani Calcio dalla F.M. Service srl, rappresentata dall’amministratore unico Maurizio De Simone, ad una cordata di imprenditori, intervenuta per il tramite del dottor Giorgio Heller.

La nuova proprietà del Trapani Calcio, che sarà presente già domani a Trapani, è al lavoro per l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di serie B, a partire dalla fideiussione, già definita con Assicurazioni Generali. Concluse tutte le operazioni urgenti per garantire l’iscrizione della squadra al campionato, la nuova proprietà sarà presentata alla stampa ed ai tifosi.

Heller ha dichiarato: "Sono onorato ed emozionato per questo nuovo e grande progetto, ora abbiamo bisogno solo dell'entusiasmo e del sostegno dei tifosi, che auspico, saranno in tanti, tra sabato e domenica, a prenotare il proprio abbonamento. Da questa sera sarò già in città. Vicino ai granata con chi ha il cuore granata".

