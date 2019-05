Trapani calcio, De Simone in Procura: fiato sospeso per l'audizione

Mancano poche ore all'audizione di Maurizio De Simone, amministratore delegato del Trapani Calcio. Oggi l'ad si recherà in Procura Federale a Roma, a otto giorni esatti dal debutto nei play-off da parte dei granata di Vincenzo Italiano.

Come si legge in un articolo di Laura Spanò nel Giornale di Sicilia, "agli 007 federali De Simone presenterà, oltre che una memoria storica, anche una serie di documenti contabili relativi al Trapani calcio e alla società FM Service srl (titolare del 100 per cento delle quote della società granata), a partire dal bilancio della stessa FM Service, ma anche altra documentazione utile a certificare la bontà della stessa società acquirente".

