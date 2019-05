Trapani, il portiere Loria selezionato dalla Nazionale under 20

"Quando apprendi dai media notizie come queste, capisci che il duro lavoro quotidiano è stato ripagato". Due belle notizie nel giro di ventiquattro ore, per il Città di Trapani Calcio.

Andando con ordine, il portiere Leonardo Loria, che ha militato tra i “giovanissimi” della scuola calcio trapanese e che oggi gioca nella squadra Primavera della Juventus, infatti, è stato selezionato per far parte della Nazionale italiana under 20 che partecipa al mondiale di categoria, di scena in Polonia in questi giorni.

"Vedere nei giornali la foto di uno dei tuoi ragazzi che sta per affrontare i Mondiali di calcio non ha prezzo", fa sapere la società. Leonardo Loria, custonacese, classe 1999, ha mosso i primi passi calcistici nella Riviera Marmi, alla corte di Giovanni Oddo, ma già all'età di 11 anni è passato al Città di Trapani del presidente Salvatore Tarantino, "dove ha appreso i rudimenti dello stare in porta" dal maestro Angelo Scandaliato, partecipando ai campionati dei giovanissimi sperimentali e giovanissimi regionali.

Dopo le ottime prestazioni che sono valse prima le osservazioni e poi il passaggio alla Reggina, Loria è finalmente approdato alla Juventus, dove è diventato il titolare e capitano della Primavera. Fino alla convocazione di Paolo Nicolato, selezionatore dell'Italia Under 20, per partecipare ai Mondiali di categoria che si tengono in Polonia fino al prossimo 15 giugno. Gli azzurri, inseriti nel girone B, affronteranno Messico, Ecuador e Giappone.

