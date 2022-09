Paura alla cronoscalata Monte Erice, auto contro un muretto: il video dell'incidente

La 64esima edizione della cronoscalata Monte Erice registra tre incidenti lungo il percorso, per fortuna senza conseguenze gravi. L'ultimo ha visto coinvolto il pilota palermitano Massimiliano Marco Russo su una BMW 2002 TI.

L'incidente, è avvenuto in salita lungo i tornanti per la città della Vetta. Nel video si vede Russo impattare contro il muretto che delimita lo strapiombo. Lo stesso pilota è uscito indenne dall'auto, alzando le braccia e facendo capire che non si era fatto nulla di grave.

Ancora prima sui tornanti di Erice a finire contro un muretto era stata Annamaria Fumo pilota di Taranto a bordo della sua Mini Cooper. Solo tanto spavento per lei e per la gente che stava in quel momento seguendo la gara: distrutta l'auto. La gara è stata sospesa per permettere agli organizzatori di rimettere a posto i muretti e garantire la sicurezza lungo tutto il circuito.

Ieri un altro incidente in cui era rimasto coinvolto il pilota di Buseto Palizzolo, Giuseppe Virgilio mentre stava percorrendo la salita delle prove cronometrate ad alta velocità. Per fortuna nulla di grave per lui solo tantissimo spavento e una visita al pronto soccorso per accertamenti. Giuseppe Virgilio, guidava una Radical Suzuki Sr4-1400 quando è finito contro un muretto del circuito. Anche in questo caso la gara era stata sospesa per permettere di rimettere a posto il circuito per alcune ore.

