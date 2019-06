A Gibellina lo Scirocco Wine Fest: gli eventi fra arte, tradizioni e agricoltura

Scirocco Wine Fest In Viaggio nel Mediterraneo a Gibellina (TP) dal 27 al 30 giugno 2019. Protagonista dello Scirocco Wine Fest è senza dubbio il vino, frutto dell’amore per la natura e per le tradizioni, che viene dai Paesi lambiti dal Mare Nostrum unendo popoli e culture, divenendo unico denominatore delle tre giornate di convivialità e condivisione.

Scirocco Wine Fest ha come obiettivo quello di costruire ponti tra culture vicine tra loro e intimamente connesse. Partendo dal vino, quindi, si toccheranno quelli che sono i punti cardine della vita legata allo Scirocco: forme d’arte, tradizioni, ecosostenibilità e agricoltura.

Un’occasione di confronto, di crescita insieme, partendo dal comune denominatore che caratterizza l’area mediterranea, conquistando culture e religioni: lo Scirocco.

