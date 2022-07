Ecco il video dell'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell'82° Csar dell'Aeronautica Militare, il terzo in quattro giorni, per un escursionista ferito nella Riserva naturale orientata dello Zingaro. G.S, 21 anni, di Campobello di Mazara, era caduto rovinosamente sulla scogliera nei pressi di Cala Berretta procurandosi un grave trauma al ginocchio che non gli aveva consentito di proseguire.

