Morto in un incidente, chiesa gremita a Trapani per l'addio al fratello del vicario del vescovo

Santuario della Madonna di Trapani gremito stamattina per l'ultimo saluto a Giacomo Genovese morto a 66 anni nell'incidente dell'altro ieri sul lungomare di Trapani.

Presenti ad officiare la celebrazione funebre anche Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli e il vicario Alberto Genovese, fratello della vittima. All'ultimo saluto presente anche una rappresentanza dell'aeronautica militare, dal momento che Giacomo Genovese era un militare (in pensione) e uno dei suoi figli lo è attualmente, di stanza stanza a Birgi.

L'uomo era in sella a uno scooter e si dirigeva verso San Giuliano, quando ha perso il controllo del mezzo, probabilmente scivolato sull'asfalto, e si è poi scontrato con un'auto che stava per immettersi sulla via Fardella.

